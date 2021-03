Domani niente vaccinazioni a Zola Predosa: troppe disdette (Di lunedì 15 marzo 2021) BOLOGNA – Domani niente vaccinazioni causa disdette a Zola Predosa, hinterland di Bologna. Colpa delle tante rinunce arrivate nelle ultime ore. A segnalare il caso è l’ex assessore provinciale Emanuele Burgin, residente nella cittadina. “Alla casa della salute di Zola domani vaccinazioni cancellate (e già le fanno solo il martedì). Troppe rinunce (sette) e spiegano che non possono aprire una fiala solo per i quattro che rimangono“, scrive Burgin sui social. “Ovviamente- prosegue- non chiamano nessuno in sostituzione e se io passo di lì (come dice il generale, e sono pronto a farlo) non mi prendono. Così vanno le vaccinazioni e sarebbe ora che qualcuno lo denunciasse. E se sbaglio mi si smentisca, ne sarò lieto”, scrive ancora Burgin. Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) BOLOGNA – Domani niente vaccinazioni causa disdette a Zola Predosa, hinterland di Bologna. Colpa delle tante rinunce arrivate nelle ultime ore. A segnalare il caso è l’ex assessore provinciale Emanuele Burgin, residente nella cittadina. “Alla casa della salute di Zola domani vaccinazioni cancellate (e già le fanno solo il martedì). Troppe rinunce (sette) e spiegano che non possono aprire una fiala solo per i quattro che rimangono“, scrive Burgin sui social. “Ovviamente- prosegue- non chiamano nessuno in sostituzione e se io passo di lì (come dice il generale, e sono pronto a farlo) non mi prendono. Così vanno le vaccinazioni e sarebbe ora che qualcuno lo denunciasse. E se sbaglio mi si smentisca, ne sarò lieto”, scrive ancora Burgin.

