Divieto di fumo a scuola: a quanto ammontano le sanzioni? Come avviene il pagamento? Modelli verbali. I riferimenti normativi, a partire dalla Costituzione

La sanzione per il Divieto di fumo nelle scuole statali viene applicata utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (Come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al Divieto di fumo".

