Dividendo straordinario | Stellantis rettifica il prezzo dei titoli

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – La Casa automobilistica italo-francese-statunitenseildei, a seguito dell’assegnazione di unpari a 0,0967 EUR per ogni azione posseduta, con data di stacco cedola il 15 marzo 2021 e pagamento previsto il 22 marzo 2021. Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato applicato un fattore dipari a 0,94242707. In conseguenza di ciò, il fattore didei volumi è 1,061090064. (Foto: © Alessandro Landi 123RF)

La Casa automobilistica italo - francese - statunitense rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'assegnazione di unpari a 0,0967 EUR per ogni azione posseduta, con data di stacco cedola il 15 marzo 2021 e pagamento previsto il 22 marzo 2021. Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato ...... a sostegno delle comunità, in cui opera, attraverso il nostro FondoInternazionale e altre iniziative, ad elevato impatto, sui territori in cui operiamo". Quanto al, per ...(Teleborsa) - La Casa automobilistica italo-francese-statunitense rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'assegnazione di un dividendo straordinario pari a 0,0967 EUR per ogni azione posseduta, ...Venerdì invece gli indici si sono mossi in ordine sparso, con Milano poco sotto la parità, complici le vendite sui titoli del settore sanitario e tech. Euro a 1,19 dollari. Spread chiude poco mosso a ...