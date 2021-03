Disturbi alimentari | con pandemia e lockdown sono aumentati del 30% Oggi la Giornata nazionale del fiocchetto lilla per la prevenzione

(Di lunedì 15 marzo 2021) Lae i relativihanno provocato un netto aumento deiin Italia. Secondo i dati resi noti dal Centroper il Controllo e ladelle Malattie in occasione delladelche si celebra il 15 marzo, nei primi 6 mesi del 2020 in Italia cistati 230.458 nuovi casi a fronte dei 163.547 dello stesso periodo del 2o19.i casi di esordio della malattia ex novo, siaggravati quelli preesistenti e si è abbassata la fascia di età colpita: cianche bambini di 11 anni. Dati confermati anche dall’attività dell’Ambulatorio dei ...

In occasione del Fiocchetto Lilla, l'appuntamento dedicato agli eating disorders, il racconto in prima persona di chi è riuscita a ...Ari Anna, nome d'arte di Arianna Bertinotti, ci mette la faccia (e la canzone) per la Giornata contro i. La cantautrice originaria di Cavallermaggiore, ma londinese di adozione da tra anni dove vive e studia alla BIMM, ha vissuto in prima persona il dramma del difficile rapporto con ...Oggi è la Giornata nazionale dedicata ai disturbi alimentari, rappresentata dal fiocchetto lilla quale simbolo della lotta ad anoressia e bulimia. Come emerge da uno studio nazionale promosso dal Mini ...Il Castello Aghinolfi si illumina di lilla: il Comune aderisce alla giornata nazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. L’iniziativa, ogni anno, dal 2012, cerca di sensibilizzare sul ...