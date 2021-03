Dire “Salvini sciacallo, parla sotto l’effetto del mojito” non è reato: la querela contro Ilaria Cucchi archiviata (Di lunedì 15 marzo 2021) Dire che Matteo Salvini “parla sotto effetto del mojito, è uno sciacallo” non è un reato e non costituisce diffamazione ma si tratta di una critica politica: per questo la querela nei confronti di Ilaria Cucchi presentata dal leader della Lega è stata archiviata ieri dal tribunale di Milano. A scriverlo è stata proprio la sorella di Stefano Cucchi su Facebook ieri: secondo i giudici quello che ha detto Ilaria è da considerare diritto di critica: “Il Tribunale di Milano ha ritenuto che le mie espressioni, sicuramente molto forti, fossero tuttavia giustificate e “pertinenti” al contesto – spiega Cucchi – Insomma il Giudice ha ritenuto che io ho ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 marzo 2021)che Matteoeffetto del, è uno” non è une non costituisce diffamazione ma si tratta di una critica politica: per questo lanei confronti dipresentata dal leader della Lega è stataieri dal tribunale di Milano. A scriverlo è stata proprio la sorella di Stefanosu Facebook ieri: secondo i giudici quello che ha dettoè da considerare diritto di critica: “Il Tribunale di Milano ha ritenuto che le mie espressioni, sicuramente molto forti, fossero tuttavia giustificate e “pertinenti” al contesto – spiega– Insomma il Giudice ha ritenuto che io ho ...

