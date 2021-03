Difesa | ecco la classifica dell’export La Cina cresce mentre l’Italia…

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 marzo 2021) È una competizione senza esclusione di colpi quella che attraversa il mercato mondiale degli armamenti. A guidare le vendite restano gli Stati Uniti, seguiti da una Russia in calo e da una Francia in forte ascesa, con tentativi di importante penetrazione tra Medio Oriente e nord Africa. Lasembra seguire con cautela, guadagnando quote in Asia e nell’Africa sub-sahariana. È quanto emerge dall’ultimo report dell’autorevole Stockholm international peace research institute (Sipri), che prende in considerazione i trasferimento globali di sistemi d’arma di classe “major” negli ultimi cinque anni (2016-2020). A livello mondiale, tra import ed export, i movimenti sono rimasti stabili rispetto al periodo 2011-2015, in sostanziale parità per la prima volta dal 2001. EFFETTO COVID? Nonostante la parità rispetto al quinquennio precedente, i livelli complessivi di export ...