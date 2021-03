Didattica a distanza: come attivare gioia ed eccitazione, piccoli consigli (Di lunedì 15 marzo 2021) Ormai ogni docente è stato sommerso da corsi, webinar, testi sulla DAD e sulla DDI e articoli. Tutti pensano di sapere cosa noi docenti dobbiamo fare. Ma sono veramente utili i consigli altrui o dobbiamo cercare prima di tutto noi con le nostre classi, virtuali e non, le soluzioni adeguate? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) Ormai ogni docente è stato sommerso da corsi, webinar, testi sulla DAD e sulla DDI e articoli. Tutti pensano di sapere cosa noi docenti dobbiamo fare. Ma sono veramente utili ialtrui o dobbiamo cercare prima di tutto noi con le nostre classi, virtuali e non, le soluzioni adeguate? L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didatti… - zaiapresidente : ?? L’ordinanza da me firmata in ottemperanza al Dpcm del 2 marzo, che prevede per i territori con incidenza dei cont… - orizzontescuola : Didattica a distanza: come attivare gioia ed eccitazione, piccoli consigli - LatinascaloOrg : Tre possibilità per i lavoratori con i figli in didattica a distanza: dai congedi allo smart working, fino al bonus… - Unomattina : Continuiamo a conoscere alcuni dei nostri giovani Alfieri della Repubblica: Angelo de Masi, di Trani, in coll. web… -