Diana Del Bufalo sotto accusa per il suo ultimo video, l’attrice costretta a chiarire: “Se non siete disposti a…” (Di lunedì 15 marzo 2021) Diana Del Bufalo, attrice, cantante e conduttrice televisiva ha sollevato non poche polemiche nelle ultime ore a causa di una Insta Stories che, il cui senso evidentemente goliardico non è stato recepito da tutti. Ecco cosa è accaduto. Amici, Diana Del Bufalo: Da allieva a star Diana Del Bufalo si è fatta largo nel mondo dello spettacolo con determinazione, sfoggiando le sue molteplici doti artistiche con disinvoltura. Sono ormai lontani gli anni in cui si presenta al pubblico del piccolo schermo in veste di allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi. Correva l’anno 2010 e Diana, giovanissima partecipa al talent cercando di affermarsi come cantante ma subito balza agli occhi di tutti la sua simpatia. Sono trascorsi molti anni ed oggi, ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 marzo 2021)Del, attrice, cantante e conduttrice televisiva ha sollevato non poche polemiche nelle ultime ore a causa di una Insta Stories che, il cui senso evidentemente goliardico non è stato recepito da tutti. Ecco cosa è accaduto. Amici,Del: Da allieva a starDelsi è fatta largo nel mondo dello spettacolo con determinazione, sfoggiando le sue molteplici doti artistiche con disinvoltura. Sono ormai lontani gli anni in cui si presenta al pubblico del piccolo schermo in veste di allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi. Correva l’anno 2010 e, giovanissima partecipa al talent cercando di affermarsi come cantante ma subito balza agli occhi di tutti la sua simpatia. Sono trascorsi molti anni ed oggi, ...

