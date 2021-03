Diana del Bufalo: ‘Mi sono rotta il ca***, violerò il Dpcm’. Scoppia la polemica tra i fan (Di lunedì 15 marzo 2021) L’attrice italiana Diana Del Bufalo è nuovamente al centro dei gossip a seguito delle sue dichiarazioni in merito al nuovo decreto. Da lunedì 15 marzo infatti quasi tutta l’Italia sarà in zona rossa, nessuna regione in zona gialla (ad eccezione della Sardegna che resta bianca). Quasi tutti gli italiani sono stanchi di ritornare dentro il vortice del lockdown e accanto a loro adesso ci sono anche i vip. Tra i volti (noti agli italiani) che si dichiara contro il Dpcm c’è Diana Del Bufalo: in un breve filmato sul proprio account Instagram l’attrice ha dichiarato “Mi sono rotta il ca**o di vivere questa vita a metà con tutte queste restrizioni. Farò come al solito: violerò il DPCM“. Diana Del Bufalo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) L’attrice italianaDelè nuovamente al centro dei gossip a seguito delle sue dichiarazioni in merito al nuovo decreto. Da lunedì 15 marzo infatti quasi tutta l’Italia sarà in zona rossa, nessuna regione in zona gialla (ad eccezione della Sardegna che resta bianca). Quasi tutti gli italianistanchi di ritornare dentro il vortice del lockdown e accanto a loro adesso cianche i vip. Tra i volti (noti agli italiani) che si dichiara contro il Dpcm c’èDel: in un breve filmato sul proprio account Instagram l’attrice ha dichiarato “Miil ca**o di vivere questa vita a metà con tutte queste restrizioni. Farò come al solito:il DPCM“.Del...

