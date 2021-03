Depressione da coronavirus: come ritrovare il benessere psicologico (Di lunedì 15 marzo 2021) (Pescara, 15 marzo 2021) - Tra i molti effetti negativi determinati dalla pandemia da coronavirus, dobbiamo necessariamente considerare le ripercussioni psicologiche che le restrizioni e il distanziamento sociale hanno causato. La paura del contagio da una parte, e l'impossibilità di avere contatti normali con le persone dall'altra, hanno accresciuto in misura considerevole la manifestazione di disturbi di ansia e lo sviluppo di veri e propri stati depressivi. Ne abbiamo parlato con la psicologa e psicoterapeuta Maria Vittoria Montano. La Depressione è un'altra conseguenza della situazione di emergenza sanitaria? Di certo la crescita dei disturbi psichici è un aspetto che non può essere sottovalutato e che, anzi, suscita forti preoccupazioni, in modo particolare per le categorie sociali che sono a rischio di esclusione. La causa non è solo da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) (Pescara, 15 marzo 2021) - Tra i molti effetti negativi determinati dalla pandemia da, dobbiamo necessariamente considerare le ripercussioni psicologiche che le restrizioni e il distanziamento sociale hanno causato. La paura del contagio da una parte, e l'impossibilità di avere contatti normali con le persone dall'altra, hanno accresciuto in misura considerevole la manifestazione di disturbi di ansia e lo sviluppo di veri e propri stati depressivi. Ne abbiamo parlato con la psicologa e psicoterapeuta Maria Vittoria Montano. Laè un'altra conseguenza della situazione di emergenza sanitaria? Di certo la crescita dei disturbi psichici è un aspetto che non può essere sottovalutato e che, anzi, suscita forti preoccupazioni, in modo particolare per le categorie sociali che sono a rischio di esclusione. La causa non è solo da ...

