Demoni urbani | la nuova realissima serie atemporale

Il celebrato True Crime Demoni urbani, prodotto da Giacomo Zito per Gli Ascoltabili e condotto da Francesco Migliaccio, diventa un'esclusiva Spotify. Ma non solo. Le nuove, attesissime puntate, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condurranno gli ascoltatori per la prima volta anche nel cuore di tenebra di città non italiane. Demoni urbani: una rivelazione del reale? esploreranno casi di cronaca avvenuti in diversi altri paesi. Restando al centro della narrazione di personaggi, fatti e moventi. Demoni urbani equini un viaggio noir nel noir, con il fascino dei radio sceneggiati di un tempo. Francesco Migliaccio, attore milanese, dal 2018 ha legato nome e voce alla serie Demoni urbani, diventata di culto tra gli ...

