Daydreamer anticipazioni turche | Leyla ricatta una collega di lavoro

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dalle puntatedella serieemerge un nuovo volto di. Infatti la dolce bionda ricatterà un’exdi. Perché arriverà a tanto? Come la prenderà il marito? La donna avrà una nuova mansione presso la Fikri Harika, posto che difenderà strenuamente. Dapprima, pur di non perdere una commissione, mentirà circa l’esistenza di un fantomatico regista. Verrà ingaggiato un uomo per recitare la parte, che finirà per avere un diverbio con il committente che si dirotterà verso un’altra agenzia.puntate, il cambiamento dicercherà di manipolare il corso gli eventi e minaccerà Aysel, esponente dell’agenza rivale. Il ricatto riguarda una relazione extraconiugale dell’ex ...

Grazie ad un geniale stratagemma di Mihraban e Aziz, Can e Sanem passano insieme la serata, durante la quale dovranno occuparsi per la prima volta di un neonato.Le Ali del sogno,puntate dal 15 al 19 marzoLe ali del sogno torna in onda oggi pomeriggio, il 15 marzo, per riportare Can e Sanem di nuovo al punto di inizio, a ...Gli amanti della serie con Can Yaman e Demet Ozdemir potranno vedere la soap su Canale 5 anche il sabato prima di Verissimo ...Cosa vedremo nella puntata di domani martedì 16 marzo di Daydreamer? Aziz e Mihriban affideranno una bambina piccola a Sanem, con l'intenzione di far riavvicinare la ragazza a Can. Ci riusciranno? San ...