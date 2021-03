DayDreamer, anticipazioni oggi 15 marzo: Emre e Leyla diventeranno genitori? (Di lunedì 15 marzo 2021) anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 15 marzo di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Cosa succederà ai protagonisti della soap turca, Can e Sanem? Riusciranno a ritornare insieme? Intanto vediamo cosa accade a Emre e Leyla. I due desiderano una casa tutta loro e sognano di diventare genitori. Ma Nihat e Mevkibe sapute le loro intenzioni sono molto preoccupati. Per quale motivo? DayDreamer va in onda su Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 marzo 2021)della puntata di, lunedì 15di– Le Ali del Sogno. Cosa succederà ai protagonisti della soap turca, Can e Sanem? Riusciranno a ritornare insieme? Intanto vediamo cosa accade a. I due desiderano una casa tutta loro e sognano di diventare. Ma Nihat e Mevkibe sapute le loro intenzioni sono molto preoccupati. Per quale motivo?va in onda su Articolo completo: dal blog SoloDonna

