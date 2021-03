Daydreamer | anticipazioni 16 marzo | lo stratagemma di Aziz e Mihriban

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 15 marzo 2021) Can e Sanem si amano, ma nonostante ciò non riescono a riavvicinarsi e così ci penseranno gli amici a fare qualcosa per aiutarli. Leinerenti la puntata in onda domani 16, rivelano chestanchi di vederli soffrire inutilmente, escogitano un piano per farli restare soli, in modo che possano parlarsi e chiarirsi. I due, chiederanno a Sanem di occuparsi della bimba di una loro amica e poi, manderanno Can da lei con la scusa di darle delle ulteriori istruzioni per prendersi cura al meglio della bambina. I due, si ritroveranno così ad occuparsi insieme della neonata e finalmente ritroveranno la loro complicità., trama 16e Mihiriban costringono Can e Sanem a stare insieme Tutti gli ...