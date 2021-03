Dato alle fiamme il portone dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma | “Inaccettabile atto intimidatorio”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri sera, 14 marzo 2021, intornoore 20 alcune persone hanno sparso del liquido incendiario eildi, in viale Regina Margherita a. L’incendio è stato spento prontamente dall’intervento di una pattuglia dei Carabinieri con l’estintore in dotazione. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere che potrebbero avere ripreso chi ha appiccato l’incendio. Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista. “Sono inaccettabili gli atti intimiri contro l’Istitutodi– le parole del ministro della Salute Roberto Speranza -. A Silvio Brusaferro e a tutte le donne e gli uomini dell’ISS va il ...

Advertising

CarloCalenda : Con @emmabonino e @bendellavedova abbiamo fatto gruppi e partecipato insieme alle consultazioni. Unici a tenere la… - Corriere : Covid, dato alle fiamme il portone dell’Istituto superiore di sanità - Agenzia_Ansa : Incendiato il portone d'ingresso dell'Istituto superiore di Sanità a Roma. In serata è stato cosparso di liquido in… - Genomalieno : RT @Camillamariani4: Ma ops ?? Roma, dato alle fiamme il portone dell'Istituto superiore di sanità - Angelika040571 : RT @Corriere: Covid, dato alle fiamme il portone dell’Istituto superiore di sanità -

Ultime Notizie dalla rete : Dato alle

Leggo.it

... Cristian Stellini è un aiutante valido ma silenzioso, non certo inclineurla contiane e così, ... Prima Christian Eriksen, entrato al posto di Gagliardini, hafosforo e pensiero e ha imbucato ...Milioni di persone in Europa lo hanno ricevuto senza sviluppare problemi e questorassicura sul profilo di sicurezza, così come anche su quello degli altri oggi disponibili. Il vaccino ...Il primo test, ha sottolineato, saranno le elezioni amministrative, ma l’obiettivo sono le politiche 2023 con la sfida alle destre ... ha utilizzato per esprimere la linea che intende dare al partito ...L’AUTO Già gli accertamenti sull’auto hanno dato un contributo importante alle indagini: il fatto che non sia stato trovato un accelerante per il fuoco che ha distrutto l’auto in cui erano ...