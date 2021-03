“Dante 700 nel mondo” le iniziative della Farnesina

(Di lunedì 15 marzo 2021) Un considerevole programma che vede oltre 500 eventi organizzati nell’anno in corso, a sette secoli dalla scomparsa del Sommo Poeta,Alighieri 1321-2021 R. P. L’appuntamento sarà in streaming mercoledì prossimo 17 marzo. La presentazione di “700 nel“, che si svolgerà in streaming mercoledì 17 marzo presso la, dalle ore 10.00 alle 11.30, alla presenza del Ministro Di Maio, del Segretario Generale Elisabetta Belloni e del comitato scientifico. Più di 500 eventi culturali tra mostre di arti visive, concerti, spettacoli dal vivo, laboratori letterari, letture, podcast, app veicolati dalla rete di Ambasciate, di Consolati e di Istituti Italiani di Cultura. Nel 2021, anno in cui ricorre il settimo centenarioscomparsa diAlighieri, il Ministero degli ...

Nei 700 anni della morte di Dante Alighieri, il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria, dedica questo evento astronomico al Divin Poeta. Il viaggio di Dante si colloca nel ...ASCOLI " In occasione della ricorrenza dei 700 anni della morte di Dante Alighieri non poteva mancare una iniziativa culturale dell'Unione Sportiva Acli Marche. Si tratta di un tour culturale, all'interno del centro storico di Ascoli, che fa ...Un considerevole programma che vede oltre 500 eventi organizzati nell'anno in corso, a sette secoli dalla scomparsa del Sommo Poeta, Dante Alighieri 1321-2021 R. P. L'appuntamento sarà in streaming m ...