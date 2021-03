Danimarca | i convocati di Hjulmand | tanta Serie A | presenti Eriksen e Damsgaard

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il CT Kasperha diramato l’elenco deiper le prossime partite della, che sarà impegnata contro Israele, Moldavia e Austria Il ct della, Kasper, ha diramato l’elenco deiper le prossime partite contro Israele, Moldavia ed Austria. match validi per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. PORTIERI: Schmeichel, Ronnow, Lossl. DIFENSORI: Wass, Maelhe, Stryger, Boilesen, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Vestergaard, Andersen. CENTROCAMPISTI: Hojbjerg, Delaney, Jensen, Norgaard,, Schone, Jonsson ATTACCANTI: Poulsen, Braithwaite, Wind,, Skov Olsen, Skov, Cornelius. Leggi su Calcionews24.com

Il CT Kasper Hjulmand ha diramato l'elenco dei convocati per le prossime partite della Danimarca, che sarà impegnata contro Israele, Moldavia e Austria ...