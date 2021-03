Daniela Martani vegana all’Isola preoccupa i fan: cosa mangerà? (Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tra le concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei famosi c’è Daniela Martani, come noto vegana: fan preoccupati per cosa mangerà, ma a svelarlo è lei stessa C’è una grande attesa da parte del pubblico per l’inizio della nuova edizione del reality L’Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi: tra le concorrenti, Daniela Martani, che Leggi su youmovies (Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tra le concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei famosi c’è, come noto: fanti per, ma a svelarlo è lei stessa C’è una grande attesa da parte del pubblico per l’inizio della nuova edizione del reality L’Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi: tra le concorrenti,, che

Advertising

cercounnome : sto facendo una ricerchina per capire chi cazzo mettere nella mia squadra del fantaisola e ho letto che daniela mar… - AlessiofFratini : @Ilariadic @XoxoIla13 Durerà comunque più di Daniela Martani - carla28032001 : Surreale in tutto ciò che la sorella della Martani era la mia prof e anche lei come Daniela è una persona “partico… - _controcuore_ : Isola: Daniela Martani GFVip: Dayane Mello Così...a presentimento #clubshowitalia - XoxoIla13 : Daniela martani da proteggere? BAH. #clubshowitalia -