Daniela Martani sbarca all'Isola dei Famosi 2021: Iva Zanicchi stuzzica (Di martedì 16 marzo 2021) Daniela Martani sbarca all'Isola dei Famosi 2021 e Iva Zanicchi la stuzzica: "E' la signora vegana?". L'amica la difende. Daniela Martani era sicuramente tra i concorrenti più attesi dell'Isola dei Famosi 2021. Il lancio dall'elicottero della Martani è stato commentato da Iva Zanicchi, opinionista della quindicesima edizione del reality show insieme a Tommaso Zorzi ed L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Favoriti a pelle: Awed, Fariba e Valentina Persia Da eliminare subito dopo la sigla: Daniela Martani #Isola - SirDistruggere : Ilary Blasi in merito alla partecipazione di Daniela Martani all'isola “Solo gli stupidi non cambiano idea, magari… - 01ramona_ : Io Daniela Martani non la tollero #tommasozorzi #isoladeifamosi - Matolas : Quanto durerà Daniela Martani all’#isola? E perché proprio quanto un gatto in tangenziale? - DanielaConcas90 : Ma perché Daniela Martani. Con tutta la gente che si poteva raccattare per strada. #isola #Faribona -