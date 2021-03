Dalla Francia alla Spagna, i Paesi che hanno bloccato la somministrazione del vaccino AstraZeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono diversi i Paesi che hanno deciso di sospendere la somministrazione del vaccino del vaccino AstraZeneca. ROMA – Una sospensione del vaccino AstraZeneca decisa da molti Paesi europei. L’Italia, infatti, ha seguito quanto fatto in precedenza da Danimarca, Olanda, Francia e Germania, ma in queste ore sono diversi gli Stati che hanno deciso di bloccare in modo precauzionale la somministrazioni delle dosi dell’azienda anglo-svedese come Spagna e Slovenia. Da parte della Gran Bretagna, invece, nessun passo indietro. Il premier Johnson ha confermato la sicurezza del vaccino. Una scelta presa in attesa della nuova riunione straordinaria dell’Ema, convocata per ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono diversi ichedeciso di sospendere ladeldel. ROMA – Una sospensione deldecisa da moltieuropei. L’Italia, infatti, ha seguito quanto fatto in precedenza da Danimarca, Olanda,e Germania, ma in queste ore sono diversi gli Stati chedeciso di bloccare in modo precauzionale la somministrazioni delle dosi dell’azienda anglo-svedese comee Slovenia. Da parte della Gran Bretagna, invece, nessun passo indietro. Il premier Johnson ha confermato la sicurezza del. Una scelta presa in attesa della nuova riunione straordinaria dell’Ema, convocata per ...

Advertising

marcopenzo1 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos @Agenzia_Dire @askanews_ita @agenzia_nova @Agenzia_Ansa @Agenzia_Italia… - SavioFicorella : RT @Storace: #EnricoLetta parla di #iussoli. E non si capisce se venga dalla #Francia o direttamente dal pianeta #Marte. È il sabotatore de… - Mancio78 : ?? ???? Superfelice per questa notizia appena arrivata dalla Francia! “Non odiare” vince il Premio del pubblico al Fes… - pisqu4no : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #16marzo 1978 Il naufragio della petroliera Amoco Cadiz in Bretagna (Francia) causa un gravissimo in… - rrantana : Eccolo....dalla Francia...un altro che ha capito le priorità del paese....lo #iussoli #lettastaisereno -