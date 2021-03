Dal dimenticatoio a star dei social, come Sanremo ha rinnovato l’interesse su Orietta Berti (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il Festival di Sanremo, Orietta Berti è tornata di moda e continua ad accogliere nuovi fan sui social. Dopo una carriera musicale di alto livello, con 11 partecipazioni al Festival di Sanremo (ma purtroppo per lei nessuna vittoria), Orietta Berti si era riciclata per un periodo nel ruolo di ospite televisiva ed interprete di canzoni altrui. Con il passare del tempo gli inviti ai programmi e la presenza televisiva sono scemati e così di pari passo anche la sua notorietà e le persone che cercavano notizie sul suo conto. Un dato indicativo ce lo fornisce Google. Andando a vedere i dati di ricerca di marzo dello scorso anno, ci si rende conto che ad eccezione di un picco (28 ricerche) tra il 29 marzo ed il 4 di aprile (probabilmente era stata ospite ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il Festival diè tornata di moda e continua ad accogliere nuovi fan sui. Dopo una carriera musicale di alto livello, con 11 partecipazioni al Festival di(ma purtroppo per lei nessuna vittoria),si era riciclata per un periodo nel ruolo di ospite televisiva ed interprete di canzoni altrui. Con il passare del tempo gli inviti ai programmi e la presenza televisiva sono scemati e così di pari passo anche la sua notorietà e le persone che cercavano notizie sul suo conto. Un dato indicativo ce lo fornisce Google. Andando a vedere i dati di ricerca di marzo dello scorso anno, ci si rende conto che ad eccezione di un picco (28 ricerche) tra il 29 marzo ed il 4 di aprile (probabilmente era stata ospite ...

