"Dal 7 aprile tante riaperture Non ci si ammala solo di Covid" (Di lunedì 15 marzo 2021) "L’obiettivo è proprio questo, accelerare sul fronte vaccini, rimborsi e pace fiscale, dopo mesi e mesi persi, per tornare a vivere in aprile. Lavoriamo perché il 7 aprile, Giornata Mondiale della Salute, corrisponda a tante riaperture!". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini risponde... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 15 marzo 2021) "L’obiettivo è proprio questo, accelerare sul fronte vaccini, rimborsi e pace fiscale, dopo mesi e mesi persi, per tornare a vivere in. Lavoriamo perché il 7, Giornata Mondiale della Salute, corrisponda a!". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini risponde... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Dal aprile Decreto Sostegno, dai ristori alla precompilata: ecco le misure Prorogate cartelle e rottamazione Prevista anche la proroga della sospensione delle cartelle fiscali e degli avvisi esecutivi fino al 30 aprile. Dal 1 marzo riparte, tuttavia, la notifica dei nuovi ...

Superbonus 110%, in bozza Recovery ipotesi proroga al 2023 Il totale arriva a poco più di 223 miliardi dal momento che il Piano contiene anche i fondi per il ... Il cronoprogramma prevede che il programma venga presentato a Bruxelles entro il 30 aprile. Poi la ...

Bolzano, fino al 6 aprile superiori in Dad, dal 22 marzo rientrano le medie. Ordinanza Orizzonte Scuola La Pasqua 2021 blindata: deroghe per visite ad amici e parenti Nel rispetto del coprifuoco, il 3, 4 e 5 aprile sarà possibile fare visita ad amici e parenti. Ecco tutte le regole per le festività ...

Crollo dei matrimoni: azzerato l’indotto per le dimore storiche Da 40 prenotazioni annuali nel 2020 si è scesi a due. I fidanzati rinviano la data e chi non può dimezza gli invitati ...

