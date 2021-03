Dal 15 marzo la miniserie The Investigation sull’inquietante ‘caso del sottomarino’: trama e promo (Di lunedì 15 marzo 2021) Al via dal 15 marzo la miniserie The Investigation su Sky Atlantic: basata su un fatto realmente accaduto e abbastanza recente, noto alle cronache come il caso del sottomarino, il format ricostruisce le indagini sull’omicidio della giovane giornalista svedese Kim Wall, che fu uccisa in circostanze mai del tutto chiarite nell’agosto del 2017. Una serie drammatica che però si pone l’obiettivo della fedeltà storica: The Investigation, creata e diretta da Tobias Lindholm, è stata realizzata grazie alla collaborazione di Jens Møller, l’investigatore capo incaricato del caso, e dei genitori di Kim Wall, Ingrid e Joachim Wall. La trama di The Investigation parte dal momento in cui il capo della Omicidi della polizia di Copenaghen Jens Møller (interpretato da Søren Malling) e il suo team ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Al via dal 15laThesu Sky Atlantic: basata su un fatto realmente accaduto e abbastanza recente, noto alle cronache come il caso del sottomarino, il format ricostruisce le indagini sull’omicidio della giovane giornalista svedese Kim Wall, che fu uccisa in circostanze mai del tutto chiarite nell’agosto del 2017. Una serie drammatica che però si pone l’obiettivo della fedeltà storica: The, creata e diretta da Tobias Lindholm, è stata realizzata grazie alla collaborazione di Jens Møller, l’investigatore capo incaricato del caso, e dei genitori di Kim Wall, Ingrid e Joachim Wall. Ladi Theparte dal momento in cui il capo della Omicidi della polizia di Copenaghen Jens Møller (interpretato da Søren Malling) e il suo team ...

