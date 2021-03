Da un volo in elicottero allo smartwatch, guida ai regali per la festa del papà (Di lunedì 15 marzo 2021) L'esperienza di un volo su un piccolo aeroplano insieme con un istruttore, magari sorvolando luoghi conosciuti o paesaggi incantevoli, decollando da una delle circa duecento strutture, piccoli aeroporti e aviosuperfici, presenti su tutto il territorio nazionale. Questa potrebbe essere un'idea particolare per festeggiare i papà. Ed anche volare decollando dalla superficie di un lago, magari sedendovi sui sedili posteriori e accompagnando il genitore realizzando video che saranno bellissimi ricordi. E se babbo ama il volo silenzioso, o magari è uno sportivo, perché non fargli provare l'esperienza di un volo silenzioso in aliante oppure in parapendio, dove è facile incrociare le traiettorie con i rapaci mentre si sfruttano le termiche tre le cime delle montagne. Si può fare praticamente lungo tutte le Prealpi e gli ... Leggi su panorama (Di lunedì 15 marzo 2021) L'esperienza di unsu un piccolo aeroplano insieme con un istruttore, magari sorvolando luoghi conosciuti o paesaggi incantevoli, decollando da una delle circa duecento strutture, piccoli aeroporti e aviosuperfici, presenti su tutto il territorio nazionale. Questa potrebbe essere un'idea particolare per festeggiare i. Ed anche volare decollando dalla superficie di un lago, magari sedendovi sui sedili posteriori e accompagnando il genitore realizzando video che saranno bellissimi ricordi. E se babbo ama ilsilenzioso, o magari è uno sportivo, perché non fargli provare l'esperienza di unsilenzioso in aliante oppure in parapendio, dove è facile incrociare le traiettorie con i rapaci mentre si sfruttano le termiche tre le cime delle montagne. Si può fare praticamente lungo tutte le Prealpi e gli ...

Advertising

statodelsud : Da un volo in elicottero allo smartwatch, guida ai regali per la festa del papà - Pino__Merola : Da un volo in elicottero allo smartwatch, guida ai regali per la festa del papà - antonellacossi : 20 persone, 93 proiettili in azione fulminea di 2 minuti con colpo di grazia alla scorta??Un elicottero in volo ad a… - Claudio07071959 : @santangelo_s @ItalianNavy @Svagaia @g_natalizia @alessandricci @luca_rocci @RiccardoTarant5 @Alessandro__Ma… - cnsaspuglia : Mentre erano in volo è giunta l'informazione dell'avvenuto recupero del ragazzo per cui l'elicottero ha ricondotto… -