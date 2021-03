Da Storie Italiane parla Mirko Casadei: “Non vedeva l’ora di fare il vaccino” (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ andato in ospedale salendo da solo sull’ambulanza perchè voleva rassicurare tutti ma purtroppo questo maledetto covid 19 non risparmia nessuno. Sabato la tragica notizia della morte di Raoul Casadei, che si è spento a 83 in ospedale dove era ricoverato. Contagiata tutta la famiglia Casadei, da sua moglie ai figli. Un dolore grandissimo, un vuoto che nessuno può spiegare anche perchè gli ultimi addii in questi casi, sono ancora più strazianti. Si muore da soli, si lascia questa terra senza neppure il conforto di una carezza. Oggi da Storie Italiane Mirko, il figlio di Raoul Casadei, spiega cosa è successo negli ultimi giorni di vita del suo papà. Inutile andare a cercare un colpevole anche se essendo una persona fragile, di 83 anni, forse avrebbe dovuto già essere vaccinato. Ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ andato in ospedale salendo da solo sull’ambulanza perchè voleva rassicurare tutti ma purtroppo questo maledetto covid 19 non risparmia nessuno. Sabato la tragica notizia della morte di Raoul, che si è spento a 83 in ospedale dove era ricoverato. Contagiata tutta la famiglia, da sua moglie ai figli. Un dolore grandissimo, un vuoto che nessuno può spiegare anche perchè gli ultimi addii in questi casi, sono ancora più strazianti. Si muore da soli, si lascia questa terra senza neppure il conforto di una carezza. Oggi da, il figlio di Raoul, spiega cosa è successo negli ultimi giorni di vita del suo papà. Inutile andare a cercare un colpevole anche se essendo una persona fragile, di 83 anni, forse avrebbe dovuto già essere vaccinato. Ma ...

