Da oggi tre quarti degli italiani sono in zona rossa e otto studenti su dieci sono a casa (Di lunedì 15 marzo 2021) Covid: da oggi tre quarti degli italiani sono in zona rossa e otto studenti su dieci a casa È la chiusura più ampia dal lockdown del 2020: da oggi, lunedì 15 marzo, tre quarti degli italiani sono in zona rossa per via delle restrizioni anti-Covid con 8 studenti su 10 che non saranno nella aule scolastiche, ma bensì a casa. Da oggi, infatti, tutta Italia è in zona rossa o arancione (leggi le faq del governo sulle regole), ad eccezione della Sardegna che è ancora in ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Covid: datreinsuÈ la chiusura più ampia dal lockdown del 2020: da, lunedì 15 marzo, treinper via delle restrizioni anti-Covid con 8su 10 che non saranno nella aule scolastiche, ma bensì a. Da, infatti, tutta Italia è ino arancione (leggi le faq del governo sulle regole), ad eccezione della Sardegna che è ancora in ...

Advertising

robersperanza : Una dottoressa ha individuato per prima il virus nel nostro Paese. Tre scienziate lo hanno sequenziato per la prima… - eleonoraforenza : La revoca dell’immunità a tre componenti catalani del @Europarl_IT, tra cui #Puigdemont è una vergogna per l’Ue. In… - amnestyitalia : #Brasile Oggi #12marzo consegneremo al governatore e al procuratore generale dello stato di Rio de Janeiro oltre un… - plslovekoo : e con tre ore di sonno addosso andiamo a comandare non so come affronterò lo studio oggi .. - PieroSerra : 22/12/2020 Juve Fiorentina i fenomeni del web e i giornalai sentenziano ' se perdi una partita per tre a zero nn p… -