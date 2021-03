Da oggi Italia in rosso e arancione, Locatelli: «Dopo Pasqua avremo miglioramenti: ma l’effetto dei vaccini si vedrà fra alcuni mesi» (Di lunedì 15 marzo 2021) Quasi tutta l’Italia in lockdown. Scattano oggi le zone rosse in gran parte del Paese con 30 milioni di Italiani coinvolti nella nuova stretta per rallentare la diffusione dei contagi. Con gli ospedali nuovamente sotto pressione, il governo ha deciso di imporre una stretta di tre settimane su tutto il Paese fino a Pasqua. Misura che – secondo Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità – si è resa necessaria a causa dell’alta presenza della variante inglese. «Ha giocato un ruolo determinante nel sostenere la ripresa della curva epidemica», dichiara Locatelli al Corriere della Sera. Le misure – chiarisce – dovrebbero permettere di «trovarci in una situazione epidemiologica più favorevole Dopo Pasqua». Ma, commentando sempre le ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) Quasi tutta l’in lockdown. Scattanole zone rosse in gran parte del Paese con 30 milioni dini coinvolti nella nuova stretta per rallentare la diffusione dei contagi. Con gli ospedali nuovamente sotto pressione, il governo ha deciso di imporre una stretta di tre settimane su tutto il Paese fino a. Misura che – secondo Franco, presidente del Consiglio superiore di Sanità – si è resa necessaria a causa dell’alta presenza della variante inglese. «Ha giocato un ruolo determinante nel sostenere la ripresa della curva epidemica», dichiaraal Corriere della Sera. Le misure – chiarisce – dovrebbero permettere di «trovarci in una situazione epidemiologica più favorevole». Ma, commentando sempre le ...

