Cupra Formentor - I prezzi in Italia delle ultime novità diesel e benzina (Di lunedì 15 marzo 2021) La gamma della Cupra Formentor si allarga ulteriormente per offrire ai clienti una libertà di scelta ancora più ampia. Sono infatti disponibili in Italia ulteriori varianti a benzina non soggette al superbollo e l'apprezzato 2.0 TDI a gasolio: si tratta del debutto assoluto di un motore diesel nella giovane storia del marchio spagnolo, i cui allestimenti disponibili sono presenti a listino con prezzi a partire da 33.100 euro, che scendono a 28.650 euro tramite gli ecoincentivi e il contributo delle concessionarie. Debutta il diesel. Per quanto riguarda le opzioni a benzina, la Cupra affianca al 1.5 TSI da 150 CV, al 2.0 TSI da 310 CV e alla e-hybrid da 245 CV le nuove varianti 2.0 TSI 4Drive da 190 CV e 2.0 TSI da 245 ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 15 marzo 2021) La gamma dellasi allarga ulteriormente per offrire ai clienti una libertà di scelta ancora più ampia. Sono infatti disponibili inulteriori varianti anon soggette al superbollo e l'apprezzato 2.0 TDI a gasolio: si tratta del debutto assoluto di un motorenella giovane storia del marchio spagnolo, i cui allestimenti disponibili sono presenti a listino cona partire da 33.100 euro, che scendono a 28.650 euro tramite gli ecoincentivi e il contributoconcessionarie. Debutta il. Per quanto riguarda le opzioni a, laaffianca al 1.5 TSI da 150 CV, al 2.0 TSI da 310 CV e alla e-hybrid da 245 CV le nuove varianti 2.0 TSI 4Drive da 190 CV e 2.0 TSI da 245 ...

