Cuadrado fa 13 assist | nessuno come lui Lo ferma solo il giallo | squalificato

Juan Cuadrado salterà la partita di domenica prossima della Juventus contro il Benevento. In diffida, il laterale colombiano di Pirlo è stato ammonito dopo aver fermato fallosamente Joao Pedro che ...

