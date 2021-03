CU 2021: proroga fino al 31 marzo per la Certificazione unica (Di lunedì 15 marzo 2021) A proposito di CU 2021, in una nota del Mef si legge che verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della “Certificazione unica” all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati Il Mef ha comunicato in una nota a proposito della CU 2021 lo slittamento della dichiarazione precompilata: messa a disposizione dei cittadini dal 10 maggio (anzichè il 30 aprile). Verranno quindi differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della “Certificazione unica” all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. Una proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l’invio ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021) A proposito di CU, in una nota del Mef si legge che verranno differiti al 31i termini di trasmissione telematica della “” all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati Il Mef ha comto in una nota a proposito della CUlo slittamento della dichiarazione precompilata: messa a disposizione dei cittadini dal 10 maggio (anzichè il 30 aprile). Verranno quindi differiti al 31i termini di trasmissione telematica della “” all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. Unaal 31sarà prevista anche per l’invio ...

Advertising

borghi_claudio : Piccolo aiuto ma tutto serve. Bravo @ClaudioDurigon In arrivo la proroga per la conservazione delle fatture elett… - FabrizioSantori : RT @ClaudioDurigon: In arrivo la proroga per la conservazione delle fatture elettroniche 2019 e per la trasmissione telematica e consegna d… - fnpcisler : RT @FnpCisl: Sono una lavoratrice, ho 60 anni, è possibile anticipare la data di pensionamento o dovrò attendere i 67 anni? #ESPERTORISPON… - Ipsoa : #DecretoSostegni nuove proroghe per e-fatture 2019 e CU. Lo anticipa il MEF. Quali sono i soggetti interessati e qu… - FnpRomaeRieti : RT @FnpCisl: Sono una lavoratrice, ho 60 anni, è possibile anticipare la data di pensionamento o dovrò attendere i 67 anni? #ESPERTORISPON… -