“Crudelia” | l’anarchica Emma Stone nel secondo trailer Disney

(Di lunedì 15 marzo 2021) Come già visto con il primodi, rilasciato all’inizio di quest’anno, ilcostruisce la cattiva de La carica dei 101 come un’anarchica, non troppo diversa da Harley Quinn o Joker. Come altri precedenti live-action, Cruella presenterà una origin story di uno dei villain più iconici del mondoattraverso la malvagia ascesa diDe Mon interpretata daal fulgore della sua gloria. “” –– YouTube La malvagiaDe Mon Cruella è un film ambientato negli anni ’70, nel bel mezzo della rivoluzione punk rock, e segue una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa, determinata a farsi un nome con i ...