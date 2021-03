Crolla occupazione nei pubblici esercizi | persi 243mila posti lavoro

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – L’anno orribile della pandemia e delle misure restrittive imposte aipresenta il conto. Ed è un conto salatissimo. A scattare l’amara fotografia l’ufficio studi di Fipe-Confcommercio, la Federazione Italiana dei, che ha raccolto ed elaborato i dati INPS relativi ai livelli occupazionali del 2020: bar, ristoranti, discoteche e imprese di catering e banqueting hanno persooccupati rispetto al 2019, quando sfioravano il milione. A sparire sono stati principalmente cuochi, camerieri, barman e tra questi anche poco meno di 20 mila apprendisti. Proprio i giovani pagano il conto più salato di questa crisi: 7 su 10 di coloro che hanno perso ilhanno meno di 40 anni. In termini assoluti – si legge nella nota – la contrazione ...

...2%) e bar ( - 26,2%) mentre in termini relativi il settore più penalizzato è quello delle discoteche con una flessione dell'dipendente di 3000 unità, pari al 57,4%. Il blocco dei ......079 unità pari al - 4,57%), nel terzo trimestre vi era stata una sostanziale tenuta ma il quarto trimestre ha visto un nuovo calo importante dell'". "È evidente - sottolineano il segretari ...(Teleborsa) - L'anno orribile della pandemia e delle misure restrittive imposte ai pubblici esercizi presenta il conto. Ed è un conto salatissimo.A scattare l'amara fotografia l'ufficio studi ...La strategia proposta dall’associazione per far crescere l’occupazione stabile punta su un apprezzabile, durevole e davvero accessibile riduzione dei costi del tempo indeterminato piuttosto ...