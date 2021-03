Cristiano Ronaldo supera Pelé: il dettaglio sui suoi 770 gol (Di lunedì 15 marzo 2021) Cristiano Ronaldo sale a 770 gol in gare ufficiali in carriera e supera ufficialmente Pelé: ecco come sono divise le reti Cristiano Ronaldo sale a 770 gol e supera ufficialmente Pelé. Secondo alcuni calcoli lo aveva già fatto da tempo, a sta volta è stato proprio il brasiliano a confermarlo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 CR7 ha segnato 5 gol con lo Sporting, 118 con il Manchester United, 450 con il Real Madrid, 95 con la Juve e 102 con il Portogallo. Per Pelé invece sono in totale 767 le reti: 643 con il Santos, 37 con il NY Cosmos, 77 con il Brasile, 9 con la Selezione Paulista e 1 con la Nazionale Militare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021)sale a 770 gol in gare ufficiali in carriera eufficialmente: ecco come sono divise le retisale a 770 gol eufficialmente. Secondo alcuni calcoli lo aveva già fatto da tempo, a sta volta è stato proprio il brasiliano a confermarlo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 CR7 ha segnato 5 gol con lo Sporting, 118 con il Manchester United, 450 con il Real Madrid, 95 con la Juve e 102 con il Portogallo. Perinvece sono in totale 767 le reti: 643 con il Santos, 37 con il NY Cosmos, 77 con il Brasile, 9 con la Selezione Paulista e 1 con la Nazionale Militare. Leggi su Calcionews24.com

