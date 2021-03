Cristiano Ronaldo al Real Madrid | Zidane apre al ritorno | Può darsi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Nel prossimo calciomercato della Juventus sarà sicuramente la questionea tenere banco. Quale futuro per il calciatore portoghese. Le critiche a CR7 non sono mancate nel corso dell'ultima settimana, dopo l'eliminazione dalla Champions ad opera del Porto ..."C'è qualcosa di vero nel ritorno dial Real Madrid ? Si, può darsi". Basta una battuta di Zinedine Zidane a Sky Sport, alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l' Atalanta , ...Zinedine Zidane, tecnico dei Blancos ha creato parecchio scompiglio a seguito di alcune dichiarazioni su Cristiano Ronaldo. Dopo l’eliminazione dalla Champions League da parte della Juve di Pirlo, ...Quella che ha deciso Cagliari-Juve è stata la seconda tripletta più veloce in carriera per Cristiano Ronaldo: tre gol nei primi 32 minuti, ...