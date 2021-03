Crisi +Europa, Della Vedova a TPI: “Io ed Emma dovevamo fermare la giostra per ripartire più forti” (Di lunedì 15 marzo 2021) Le regole sul prossimo Congresso di +Europa scatenano un vero e proprio terremoto all’interno del partito: Emma Bonino e Benedetto Della Vedova hanno annunciato le dimissioni. Pesano le divisioni interne e la richiesta di una nuova leadership, con un documento “pseudoanonimo”, come lo definisce la stessa Bonino, che chiede di sbarazzarsi dei vertici e propone una nuova dirigenza per il partito. L’onorevole Benedetto Della Vedova, già segretario di +Europa e sottosegretario al ministero degli Esteri, spiega a TPI le ragioni di questa scelta. Come siete arrivati a questa decisione così radicale? Io sto con Emma Bonino, abbiamo condiviso fin dall’inizio la conduzione di +Europa, che nelle ultime settimane si è involuta in una discussione ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Le regole sul prossimo Congresso discatenano un vero e proprio terremoto all’interno del partito:Bonino e Benedettohanno annunciato le dimissioni. Pesano le divisioni interne e la richiesta di una nuova leadership, con un documento “pseudoanonimo”, come lo definisce la stessa Bonino, che chiede di sbarazzarsi dei vertici e propone una nuova dirigenza per il partito. L’onorevole Benedetto, già segretario die sottosegretario al ministero degli Esteri, spiega a TPI le ragioni di questa scelta. Come siete arrivati a questa decisione così radicale? Io sto conBonino, abbiamo condiviso fin dall’inizio la conduzione di, che nelle ultime settimane si è involuta in una discussione ...

