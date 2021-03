Crisi aziendali e automotive | sindacati chiedono incontro urgente

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Fim, Fiom e Uilmal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, di essere convocati per affrontare le oltre centoaperte e per affrontare i problemi del settore auto. In assenza di risposte partirà la mobilitazione dei lavoratori. “Sono mesi – denunciano i– che gli oltre cento tavoli dinon vengono convocati dal ministero dello Sviluppo economico, nonostante le numerose richieste unitarie delle organizzazioni sindacali al ministro Giancarlo Giorgetti. Migliaia, infatti, le lavoratrici ed i lavoratori che attendono risposte sul proprio futuro con il rischio di impoverimento dei tessuti industriali e con impatti drammatici per la tenuta occupazionale di interi territori”. Al Ministro, dal suo insediamento, ...

QuiFinanza

Fim, Fiom e Uilm chiedono al Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, di essere convocati per affrontare le oltre centoaperte e per affrontare i problemi del settore auto . In assenza di risposte partirà la mobilitazione dei lavoratori. "Sono mesi - denunciano i sindacati - che gli oltre cento tavoli ...Ha retto da solo l'urto della, compensando le perdite dei privati per mesi. Adesso, stando ai ... Occhio ai rinnovi delle flotte: la mobilità dei dipendenti i quali, grazie allo smart ...la piattaforma cloud sviluppata da TeamSystem e dedicata al nuovo codice di Crisi d’Impresa per professionisti e aziende, che consente loro di monitorare costantemente lo stato di salute dell’intero ...Confcommercio Toscana ha deliberato lo stato di mobilitazione permanente in merito alla situazione delle imprese del terziario. A partire da oggi (lunedì ...