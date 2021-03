Cowboy Bebop: terminante le riprese della serie Netflix (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono terminate le riprese di Cowboy Bebop, la versione live-action targata Netflix ispirata alla celebre serie anime di Shinichirô Watanabe. riprese terminate per Cowboy Bebop, la versione live-action, targata Netflix, della famosa serie anime: a darne notizia non è stata però la piattaforma streaming ma direttamente una delle star coinvolte nel progetto. Con una foto e qualche riga su Instagram infatti Daniella Pineda, che in Cowboy Bebop interpreterà la versione in carne e ossa di Faye Valentine, ha annunciato: "Sono tornata da queste parti per dire che... La prima stagione di Cowboy Bebop è finalmente finita! Tornerò ancora ma lo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono terminate ledi, la versione live-action targataispirata alla celebreanime di Shinichirô Watanabe.terminate per, la versione live-action, targatafamosaanime: a darne notizia non è stata però la piattaforma streaming ma direttamente una delle star coinvolte nel progetto. Con una foto e qualche riga su Instagram infatti Daniella Pineda, che ininterpreterà la versione in carne e ossa di Faye Valentine, ha annunciato: "Sono tornata da queste parti per dire che... La prima stagione diè finalmente finita! Tornerò ancora ma lo ...

