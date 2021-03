Covid, vaccino e AstraZeneca. Tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 15 marzo 2021) Anche Italia, Germania e Francia hanno sospeso momentaneamente l’uso del vaccino contro il Covid prodotto da AstraZeneca. La decisione arriva dopo il confronto tra il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente del Consiglio Mario Draghi con i ministri della Salute di Francia, Germania e Spagna. SOSPENSIONE IN VIA PRECAUZIONALE L’effetto domino è iniziato qualche giorno fa quando la Danimarca, seguita da Norvegia e Islanda, ne ha sospeso l’utilizzo in via precauzionale a causa di una sospetta correlazione tra il vaccino e determinati problemi di coagulazione nel sangue. Evento seguito dal ritiro – sempre in via precauzionale – di un unico e specifico lotto a causa della morte di un militare che aveva avuto un malore subito dopo la somministrazione del vaccino, seguita da quella di altre ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Anche Italia, Germania e Francia hanno sospeso momentaneamente l’uso delcontro ilprodotto da. La decisione arriva dopo il confronto tra il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente del Consiglio Mario Draghi con i ministri della Salute di Francia, Germania e Spagna. SOSPENSIONE IN VIA PRECAUZIONALE L’effetto domino è iniziato qualche giorno fa quando la Danimarca, seguita da Norvegia e Islanda, ne ha sospeso l’utilizzo in via precauzionale a causa di una sospetta correlazione tra ile determinati problemi di coagulazione nel sangue. Evento seguito dal ritiro – sempre in via precauzionale – di un unico e specifico lotto a causa della morte di un militare che aveva avuto un malore subito dopo la somministrazione del, seguita da quella di altre ...

