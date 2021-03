Covid, vaccino AstraZeneca: le rassicurazioni dopo la morte del professore di Biella (Di lunedì 15 marzo 2021) Un docente residente nella provincia di Biella è deceduto ieri, domenica 14 marzo 2021, dopo aver ricevuto la dose di vaccino Covid AstraZeneca. Per questo in via del tutto precauzionale il Piemonte ha deciso di sospendere la somministrazione di uno specifico lotto dei vaccini della stessa azienda farmaceutica in tutta la regione. La morte del professore di Biella dopo la somministrazione del vaccino Covid AstraZeneca La procura di Biella ha aperto un’inchiesta sulla morte del professore di musica. La moglie Simona Riussi ha raccontato la morte del marito in un’intervista a Repubblica. L’uomo era in buona salute, non ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Un docente residente nella provincia diè deceduto ieri, domenica 14 marzo 2021,aver ricevuto la dose di. Per questo in via del tutto precauzionale il Piemonte ha deciso di sospendere la somministrazione di uno specifico lotto dei vaccini della stessa azienda farmaceutica in tutta la regione. Ladeldila somministrazione delLa procura diha aperto un’inchiesta sulladeldi musica. La moglie Simona Riussi ha raccontato ladel marito in un’intervista a Repubblica. L’uomo era in buona salute, non ...

