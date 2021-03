Covid, vaccinazioni residue a chi è disponibile: firmata l’ordinanza (Di martedì 16 marzo 2021) firmata l’ordinanza dal neo commissario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, sul piano vaccinale È stata firmata e pubblicata tramite il sito del governo l’ordinanza n.2 del 15 marzo firmata dal generale Francesco Figliuolo in merito alle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ed il conseguente piano vaccinale nazionale. LEGGI ANCHE > > L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 16 marzo 2021)dal neo commissario per l’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, sul piano vaccinale È statae pubblicata tramite il sito del governon.2 del 15 marzodal generale Francesco Figliuolo in merito alle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica-19 ed il conseguente piano vaccinale nazionale. LEGGI ANCHE > > L'articolo proviene da Inews.it.

Covid, il commissario Figliuolo firma l'ordinanza: 'Vaccini residui a soggetti disponibili' Leggi Anche Vaccino anti - Covid, ipotesi 'liste di riserva' per evitare il rischio dello spreco di ... poi dalla seconda decade di aprile ci saranno gradualmente 500mila vaccinazioni al giorno. Alcune ...

