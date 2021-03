Covid | Taverna | ' nessuna conferenza stampa Draghi e Renzi tace'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Vi ricordate quando Matteo, per mesi, imperversava quotidianamente su giornali e TV attaccando il Presidente Conte perché era, a suo dire, un vulnus per la democrazia? I DPCM andavano annunciati, secondo lo statista di Rignano, in conferenzeaperte ai giornalisti (cosa che poi, puntualmente in realtà, avveniva)". Lo scrive la vicepresidente del Senato Paola. "Oggi, dopo che Marioha già parlato 3 volte in pubblico senza un confronto, danemmeno mezza parola. E sapete perché? Perché gli attacchi a Conte erano STRUMENTALI! A Matteonon è mai importato nulla del confronto con la, del piano vaccinale o di qualsiasi altro tema, lui aveva solo in mente un unico scopo: eliminare Conte. Be, non gli ...