Covid | Sinopoli Flc Cgil | “La chiusura delle scuole era inevitabile Servivano nuovi protocolli e screening dei contagi”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sinopoli

Orizzonte Scuola

... la Alonzi di Garbatella è stata chiusa per 20 giorni, in quel caso ilaveva raggiunto i ... Nei giorni passati sono state numerose le chiusure nelle scuole: dall'istituto comprensivoalla ...... la Alonzi di Garbatella è stata chiusa per 20 giorni, in quel caso ilaveva raggiunto i ... Nei giorni passati sono state numerose le chiusure nelle scuole: dall'istituto comprensivoalla ...Sostituzione totale dell'articolazione delle anche per una 14enne in condizioni precarie. Promenzio: «Una giornata importante per la Calabria» ...Andranno in rosso sono le due Province autonome di Trento e Bolzano (che era si era già messa in quella zona), la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Piemonte, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Lazi ...