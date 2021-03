Covid Sicilia, oggi 523 contagi: bollettino 15 marzo (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 523 i contagi di Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Si registrano altri 14 morti, un dato che porta a 4.358 il numero dei decessi nella regione dall'inizio dell'emergenza Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati 21.455 i tamponi processati, con un tasso di positività quasi al 2,5%. I guariti sono 76. I ricoveri ospedalieri sono 825, (+34 rispetto a ieri), di cui 107 in terapia intensiva (+7). La distribuzione nelle province vede Palermo con 295 casi, Catania 74, Messina 59, Siracusa 35, Trapani 6, Ragusa 1, Caltanissetta 46, Agrigento 2, Enna 5. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 523 idi Coronavirus insecondo ildi, 15. Si registrano altri 14 morti, un dato che porta a 4.358 il numero dei decessi nella regione dall'inizio dell'emergenza-19. Nelle ultime 24 ore sono stati 21.455 i tamponi processati, con un tasso di positività quasi al 2,5%. I guariti sono 76. I ricoveri ospedalieri sono 825, (+34 rispetto a ieri), di cui 107 in terapia intensiva (+7). La distribuzione nelle province vede Palermo con 295 casi, Catania 74, Messina 59, Siracusa 35, Trapani 6, Ragusa 1, Caltanissetta 46, Agrigento 2, Enna 5.

