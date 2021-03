Advertising

repubblica : Covid Sicilia, grave insegnante di Gela vaccinata il primo marzo: aperta un'inchiesta - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - waltergianno : ?? #Sicilia - Da domani, #16marzo, dalle 15, la prenotazione per le vaccinazioni per i soggetti 'fragili'. #vaccini… - fisco24_info : Covid Sicilia, oggi 523 contagi: bollettino 15 marzo: I dati sui nuovi casi e le ultime notizie sull'emergenza Coro… - Adnkronos : #Covid Sicilia, oggi 523 contagi: bollettino 15 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

...nei Paesi dell'Unione Europea hanno temporaneamente sospeso la vaccinazione con il vaccino- ... Le morti sospette ine in Piemonte Ad aver preparato il terreno per la decisione dell'Aifa, ...PALERMO, 15 MAR Sono 523 i nuovi positivi al Covid19 insu 21.455 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,5%, in diminuzione rispetto a ieri. La regione è nona nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 14 nelle ...SICILIA – Si fanno sempre più numerose le zone rosse in Sicilia, a causa dell’emergenza Coronavirus in corso sul territorio isolano. Il governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato ...PALERMO – Sono 523 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 21.455 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,5%, in diminuzione rispetto a ieri. La regione è nona nel contagio ...