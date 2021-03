(Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - Dainalledi. Lo prevede una circolare dell'assessore regionalena alla Salute Ruggero Razza, che nei giorni scorsi ha scritto una lettera. “Alla luce delle nuove disposizioni – si legge nella lettera di Razza – che hanno efficacia cogente su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla valutazione che ciascuna regione può compiere, devo rappresentarle che a far data da lunedì 15 marzo si procederà unicamente nel rispetto delle categorie di priorità indicate, mediante contatto con il call center”. A Catania sono rimasti fuori, ad esempio, tutti igiudicanti ma anche il personale perché avrebbero dovuto iniziare le somministrazioni lunedì. Sono ...

repubblica : Covid Sicilia, grave insegnante di Gela vaccinata il primo marzo: aperta un'inchiesta - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - TV7Benevento : Covid: Sicilia, da oggi stop vaccinazioni a magistrati e avvocati... - ninoBertolino : RT @rep_palermo: Sicilia, boom di domande al bando per rianimatori Covid: molti sono 'cervelli di ritorno' [di Giusi Spica] [aggiornamento… - angiuoniluigi : RT @novasocialnews: Covid Sicilia, oggi 613 contagi e 13 morti: bollettino 14 marzohttps:// -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

La Repubblica

Sono due nuovi casi che succedono a quanto avvenuto ine in Campania nei giorni scorsi. ... numero 'simile a quello degli altri vaccini- 19'.Nell'area gialla: Calabria, Liguria,, Valle d'Aosta. Nell'area arancione: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria. Nell'area rossa: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, ...Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - Da oggi in Sicilia stop alle vaccinazioni di magistrati e avvocati. Lo prevede una circolare dell'assessore regionale siciliana alla Salute Ruggero Razza, che nei giorni ...Contagi giù dopo Pasqua per effetto delle nuove regole . E' Quanto si aspetta il professor Franco Locatelli , presidente del ...