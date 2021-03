Covid: Sicilia, da oggi stop vaccinazioni a magistrati e avvocati (Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – Da oggi in Sicilia stop alle vaccinazioni di magistrati e avvocati. Lo prevede una circolare dell’assessore regionale Siciliana alla Salute Ruggero Razza, che nei giorni scorsi ha scritto una lettera. “Alla luce delle nuove disposizioni – si legge nella lettera di Razza – che hanno efficacia cogente su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla valutazione che ciascuna regione può compiere, devo rappresentarle che a far data da lunedì 15 marzo si procederà unicamente nel rispetto delle categorie di priorità indicate, mediante contatto con il call center”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – Dainalledi. Lo prevede una circolare dell’assessore regionalena alla Salute Ruggero Razza, che nei giorni scorsi ha scritto una lettera. “Alla luce delle nuove disposizioni – si legge nella lettera di Razza – che hanno efficacia cogente su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla valutazione che ciascuna regione può compiere, devo rappresentarle che a far data da lunedì 15 marzo si procederà unicamente nel rispetto delle categorie di priorità indicate, mediante contatto con il call center”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

