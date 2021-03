Covid Sardegna, oggi 74 nuovi contagi e 2 morti: bollettino (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 74 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Registrati inoltre altri 2 morti. 20.488 i test in più eseguiti. Il tasso di positività nell’Isola scende allo 0,4%. Risale il numero deli pazienti ricoverati, 176 (+5), mentre restano 27 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.632, 302 quelle in più guarite. Dei 42.553 casi positivi complessivamente accertati, 10.434 (+42) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.770 (+13) nel Sud Sardegna, 3.522 (+2) a Oristano, 8.375 (+7) a Nuoro, 13.452 (+10) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 74 ida coronavirus insecondo ildi, 15 marzo. Registrati inoltre altri 2. 20.488 i test in più eseguiti. Il tasso di positività nell’Isola scende allo 0,4%. Risale il numero deli pazienti ricoverati, 176 (+5), mentre restano 27 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.632, 302 quelle in più guarite. Dei 42.553 casi positivi complessivamente accertati, 10.434 (+42) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.770 (+13) nel Sud, 3.522 (+2) a Oristano, 8.375 (+7) a Nuoro, 13.452 (+10) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Italia : Ora la Sardegna 'bianca' teme un'ondata di arrivi dalle zone rosse - Agenzia_Ansa : Travestito da pecora e senza mascherina, show in un market. Multato pseudo-negazionista Covid, video postato su soc… - GiaPettinelli : Covid: Nuovo calo contagi in Sardegna, 74 casi e 0,4% tasso positività - Sardegna - - sicmvndvs___ : Io capisco che non ne possiate più di stare in zona rossa ma se prendete d’assalto tutti insieme la Sardegna ora ve… - mister_ricci : RT @Adnkronos: #Covid #Sardegna, oggi 74 nuovi contagi e 2 morti: bollettino -