Covid, restrizioni e vaccino: Crisanti spiega cosa servirà dopo (Di lunedì 15 marzo 2021) Andrea Crisanti è tornato a parlare di coronavirus. Lo ha fatto ai microfoni di La 7, intervenendo nel corso della trasmissione L'aria che tira. Il virologo dell'Università di Padova ha un po' gettato lo sguardo oltre, esattamente a ciò che accadrà dopo questo periodo di restrizioni. Lo ha fatto snocciolando i numeri della programmazione che oggi portano l'Inghilterra ad essere un paese più pronto a fronteggiare la pandemia, evidenziando come la sfida non va combattuta con altre armi che non siano unicamente il lockdown e il vaccino. Covid, Crisanti racconta come funziona in Inghilterra «In Inghilterra - ha evidenziato - hanno già fatto dodici settimane di restrizioni e elimineranno le prime probabilmente verso fine aprile, le altre a fine maggio. Il tutto poi ...

