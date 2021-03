**Covid: Renzi, ‘governo corra e sblocchi ristori’** (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Un pensiero speciale a chi inizia questo periodo in Zona Rossa, soprattutto a quelle realtà economiche e commerciali che sono state chiuse. È fondamentale che il governo corra per sbloccare i ristori a chi è stato costretto a chiudere. Ed è fondamentale in questo ultimo miglio che anche chi è scoraggiato trovi la forza per non mollare. Finalmente si vede la luce alla fine del tunnel”. Lo scrive Matteo Renzi sulla Enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Un pensiero speciale a chi inizia questo periodo in Zona Rossa, soprattutto a quelle realtà economiche e commerciali che sono state chiuse. È fondamentale che il governoper sbloccare i ristori a chi è stato costretto a chiudere. Ed è fondamentale in questo ultimo miglio che anche chi è scoraggiato trovi la forza per non mollare. Finalmente si vede la luce alla fine del tunnel”. Lo scrive Matteosulla Enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

