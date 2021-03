Covid | Radicali italiani | ' su AstraZeneca Ema chiarisca immediatamente'

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "La scelta compiuta e condivisa oggi dai principali Paesi sulla sospensione del vaccinoè foriera di panico ingiustificato tra la popolazione e mette a rischio la perdita di milioni di dosi che potrebbero essere vendute ad altri Paesi". Lo affermano Massimiliano Iervolino e Igor Boni, segretario e presidente di. "L'Ema -aggiungono- deve chiarire definitivamente ela questione per evitare di creare danni irreparabili in questa fase delicatissima che l'Italia e l'Europa stanno vivendo. Dal buon esito e dalla rapidità delle vaccinazioni passa il nostro futuro, la ripresa economica e la chiusura di un periodo terribile che ha affossato speranze e creato un vulnus sociale e psicologico senza precedenti".

